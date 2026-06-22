mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Profitable mobilezone-Anlage?
|
22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.06.2023 wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das mobilezone-Papier bei 13,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 74,850 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 041,92 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 19.06.2026 auf 13,92 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,19 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 600,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!