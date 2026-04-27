SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,38 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 747,384 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.04.2026 10 538,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,38 Prozent vermehrt.

Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 608,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at