mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Investment
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das mobilezone-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 85,470 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 213,68 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,37 Prozent.
Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 613,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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