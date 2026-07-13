SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in mobilezone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das mobilezone-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 85,470 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 213,68 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 613,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at