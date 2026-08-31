mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verloren
mobilezone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug an diesem Tag 13,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 748,949 mobilezone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 13,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 871,14 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 1,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 568,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
10:03
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.08.26
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu mobilezone ag
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|14,02
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.