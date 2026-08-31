mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Frühe Anlage 31.08.2026 10:03:47

SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

mobilezone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug an diesem Tag 13,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 748,949 mobilezone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 13,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 871,14 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 1,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 568,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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