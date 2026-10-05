SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das mobilezone-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das mobilezone-Papier bei 11,32 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,339 mobilezone-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 097,17 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 02.10.2026 auf 12,42 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 9,72 Prozent gleich.

mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 536,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at