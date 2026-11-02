mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Langfristige Performance
|
02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor einem Jahr verdient
Das mobilezone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,02 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 831,947 mobilezone-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 332,78 CHF wert. Mit einer Performance von +3,33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 535,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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