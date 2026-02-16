mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

Profitabler mobilezone-Einstieg? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das mobilezone-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das mobilezone-Papier an diesem Tag 13,45 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in mobilezone-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,367 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen mobilezone-Anteile wären am 13.02.2026 1 128,90 CHF wert, da der Schlussstand 15,18 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 12,89 Prozent.

mobilezone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 655,72 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

mobilezone ag 16,44 -0,96% mobilezone ag

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

