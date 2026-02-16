mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Profitabler mobilezone-Einstieg?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das mobilezone-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das mobilezone-Papier an diesem Tag 13,45 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in mobilezone-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,367 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen mobilezone-Anteile wären am 13.02.2026 1 128,90 CHF wert, da der Schlussstand 15,18 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 12,89 Prozent.
mobilezone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 655,72 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|16,44
|-0,96%
