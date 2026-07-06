mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lohnendes mobilezone-Investment?
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades mobilezone-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,93 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,381 mobilezone-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 13,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,82 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,82 Prozent mehr wert.
Insgesamt war mobilezone zuletzt 590,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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