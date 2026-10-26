mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Rentable mobilezone-Investition?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verloren
Am 26.10.2016 wurde das mobilezone-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,83 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 72,330 mobilezone-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,28 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 888,21 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,18 Prozent abgenommen.
mobilezone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 530,16 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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