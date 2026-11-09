mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lukratives mobilezone-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren eingebracht
Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,56 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 7,375 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen mobilezone-Anteile wären am 06.11.2026 91,89 CHF wert, da der Schlussstand 12,46 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 8,11 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 538,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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