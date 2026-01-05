mobilezone Aktie

mobilezone-Investition 05.01.2026 10:03:53

SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 62,267 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen mobilezone-Papiere wären am 30.12.2025 826,90 CHF wert, da der Schlussstand 13,28 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,31 Prozent verkleinert.

Am Markt war mobilezone jüngst 573,58 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

