mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lukratives mobilezone-Investment?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in mobilezone von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die mobilezone-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die mobilezone-Anteile bei 16,40 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,098 mobilezone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 11,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,95 Prozent verringert.
Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 517,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
