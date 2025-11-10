mobilezone Aktie

Lukratives mobilezone-Investment? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in mobilezone von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in mobilezone eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die mobilezone-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die mobilezone-Anteile bei 16,40 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,098 mobilezone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 11,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,95 Prozent verringert.

Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 517,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

