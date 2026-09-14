SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in mobilezone von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.09.2023 wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,42 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 74,516 mobilezone-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 12,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,45 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 6,86 Prozent.

Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 538,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at