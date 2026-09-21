mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Lohnende mobilezone-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Titel mobilezone-Aktie: Wäre ein Investment in mobilezone vor 5 Jahren inzwischen rentabel?

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der mobilezone-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,36 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 809,061 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 12,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 032,36 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,32 Prozent angewachsen.

mobilezone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 534,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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