SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mobimo eingebracht

Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Mobimo-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Mobimo-Aktie bei 246,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,057 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 252,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 022,31 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,23 Prozent.

Mobimo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at