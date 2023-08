SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mobimo eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Das Mobimo-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Mobimo-Aktie an diesem Tag bei 173,08 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,578 Mobimo-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,77 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 31.07.2023 auf 257,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 48,77 Prozent.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at