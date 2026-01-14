SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mobimo-Einstiegs gewesen.

Die Mobimo-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 188,27 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 53,116 Mobimo-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 369,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 626,40 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 96,26 Prozent vermehrt.

Mobimo war somit zuletzt am Markt 2,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at