SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Mobimo-Aktie an diesem Tag bei 213,86 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,759 Mobimo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 061,85 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 22.09.2026 auf 343,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,62 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at