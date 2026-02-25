Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lukrativer Mobimo-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Mobimo-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mobimo-Papier bei 232,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Mobimo-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,011 Mobimo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 395,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 989,25 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 69,89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
