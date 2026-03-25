SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mobimo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Mobimo-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Mobimo-Aktie letztlich bei 229,00 CHF. Bei einem Mobimo-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,437 Mobimo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mobimo-Aktie auf 372,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,66 CHF wert. Mit einer Performance von +62,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at