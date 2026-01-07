SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Mobimo-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 270,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,692 Mobimo-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 342,08 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 06.01.2026 auf 363,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 34,21 Prozent.

Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at