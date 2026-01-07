Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Mobimo-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 270,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,692 Mobimo-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 342,08 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 06.01.2026 auf 363,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 34,21 Prozent.
Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
07.01.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Mobimo platziert Green Bond über CHF 155 Mio. (EQS Group)
|
06.01.26
|Mobimo places Green Bond for CHF 155 million (EQS Group)
|
24.12.25
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Mobimo AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mobimo AG
|398,50
|2,05%