SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mobimo-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 279,00 CHF wert. Bei einem Mobimo-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,842 Mobimo-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 795,70 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 25.11.2025 auf 357,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,96 Prozent.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at