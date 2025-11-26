Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lohnende Mobimo-Investition?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 279,00 CHF wert. Bei einem Mobimo-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,842 Mobimo-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 795,70 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 25.11.2025 auf 357,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,96 Prozent.
Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobimo AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Mobimo Holding AG: Changes to the Board of Directors and business update (EQS Group)
|
07.11.25
|Mobimo Holding AG: Veränderungen im Verwaltungsrat und Business Update (EQS Group)
|
05.11.25
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)