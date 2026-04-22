SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 239,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hat, hat nun 4,184 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 383,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 602,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,25 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at