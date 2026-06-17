Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Investmentbeispiel
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mobimo-Papier bei 239,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,418 Mobimo-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,35 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 16.06.2026 auf 345,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 44,35 Prozent.
Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!