SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mobimo-Papier bei 239,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,418 Mobimo-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,35 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 16.06.2026 auf 345,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 44,35 Prozent.

Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at