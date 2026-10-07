Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Performance unter der Lupe 07.10.2026 10:03:42

SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mobimo-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 249,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,008 Mobimo-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 308,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,86 Prozent.

Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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