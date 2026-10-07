Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Performance unter der Lupe
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 249,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,008 Mobimo-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 308,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,86 Prozent.
Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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