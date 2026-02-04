Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lohnende Mobimo-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Mobimo-Papiers betrug an diesem Tag 272,28 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 36,726 Mobimo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 304,95 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 03.02.2026 auf 389,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43,05 Prozent.
Insgesamt war Mobimo zuletzt 2,87 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
