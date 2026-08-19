Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Lohnender Mobimo-Einstieg? 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Mobimo-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug an diesem Tag 328,98 CHF. Bei einem Mobimo-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,304 Mobimo-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 340,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,35 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,35 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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