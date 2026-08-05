SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Mobimo-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 322,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,106 Mobimo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 342,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 062,11 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at