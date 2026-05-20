Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Investition
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mobimo-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 239,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,754 Mobimo-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 347,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 509,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,09 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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