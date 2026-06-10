SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Anlegern gebracht.

Mobimo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Mobimo-Papier an diesem Tag bei 324,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,817 Mobimo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 340,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 477,66 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 4,78 Prozent.

Mobimo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at