SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Mobimo-Investment verloren

Vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Mobimo-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mobimo-Aktie bei 263,19 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Mobimo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,800 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 949,88 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 10.10.2023 auf 250,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 5,01 Prozent.

Mobimo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at