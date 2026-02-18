Mobimo Aktie

Mobimo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Mobimo-Investment? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mobimo-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mobimo-Aktie bei 316,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 3,160 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Aktien wären am 17.02.2026 1 211,69 CHF wert, da der Schlussstand 383,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,17 Prozent.

Der Mobimo-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mobimo AG

mehr Nachrichten