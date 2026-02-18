SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mobimo-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mobimo-Aktie bei 316,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 3,160 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Aktien wären am 17.02.2026 1 211,69 CHF wert, da der Schlussstand 383,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,17 Prozent.

Der Mobimo-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

