Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lohnendes Mobimo-Investment?
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mobimo-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mobimo-Aktie bei 316,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 3,160 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Aktien wären am 17.02.2026 1 211,69 CHF wert, da der Schlussstand 383,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,17 Prozent.
Der Mobimo-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
18.02.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|Mobimo Holding AG: Successful 2025 financial year for Mobimo (EQS Group)
|
13.02.26
|Mobimo Holding AG: Mobimo mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
11.02.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)