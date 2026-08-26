Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Performance im Blick
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 10 Jahren verdient
Mobimo-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 211,34 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,732 Mobimo-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (342,50 CHF), wäre die Investition nun 1 620,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,06 Prozent gesteigert.
Mobimo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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