Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Profitabler Mobimo-Einstieg?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 321,08 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,115 Mobimo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (343,50 CHF), wäre die Investition nun 1 069,83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,98 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Mobimo bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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