SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor einem Jahr verdient

Mobimo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Mobimo-Papier an diesem Tag bei 318,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Mobimo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,314 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,28 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 07.07.2026 auf 347,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,28 Prozent.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at