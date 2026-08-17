Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Rentable Molecular Partners-Investition? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Molecular Partners gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Molecular Partners-Aktie letztlich bei 2,87 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 484,321 Molecular Partners-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (3,37 CHF), wäre die Investition nun 11 742,16 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 17,42 Prozent vermehrt.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 126,17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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