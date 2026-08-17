Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Rentable Molecular Partners-Investition?
|
17.08.2026 10:04:12
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Molecular Partners-Aktie letztlich bei 2,87 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 484,321 Molecular Partners-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (3,37 CHF), wäre die Investition nun 11 742,16 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 17,42 Prozent vermehrt.
Am Markt war Molecular Partners jüngst 126,17 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:04
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: SPI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Molecular Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.26
|Optimismus in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Molecular Partners AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,60
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.