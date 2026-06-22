SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Molecular Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,90 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 34,542 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 3,09 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent.

Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at