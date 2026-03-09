Molecular Partners Aktie

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Lohnender Molecular Partners-Einstieg? 09.03.2026 10:03:48

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,96 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 16,779 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 65,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,90 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,44 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,56 Prozent.

Molecular Partners wurde am Markt mit 145,95 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

