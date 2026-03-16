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Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Profitables Molecular Partners-Investment? 16.03.2026 10:04:12

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,40 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,735 Molecular Partners-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,95 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 13.03.2026 auf 3,35 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 85,71 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners bezifferte sich zuletzt auf 125,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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