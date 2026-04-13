Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Molecular Partners-Performance im Blick 13.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Molecular Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie betrug an diesem Tag 23,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 426,439 Molecular Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 441,36 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 10.04.2026 auf 3,38 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,59 Prozent verringert.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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