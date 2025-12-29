SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 35,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,793 Molecular Partners-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 9,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,43 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 90,43 Prozent eingebüßt.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 128,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at