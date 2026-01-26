Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lukrative Molecular Partners-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 26.01.2016 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,086 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9,75 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 23.01.2026 auf 3,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,25 Prozent verringert.
Am Markt war Molecular Partners jüngst 117,96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:04
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25