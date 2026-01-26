Molecular Partners Aktie

Lukrative Molecular Partners-Investition? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.01.2016 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,086 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9,75 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 23.01.2026 auf 3,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,25 Prozent verringert.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 117,96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

