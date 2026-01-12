SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Molecular Partners-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,95 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168,067 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 553,78 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 09.01.2026 auf 3,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 44,62 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 123,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at