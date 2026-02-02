Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Performance im Blick
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 4,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 208,333 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 3,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,67 Prozent verkleinert.
Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:04
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Molecular Partners AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,70
|8,84%