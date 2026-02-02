SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Molecular Partners-Investment gewesen.

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 4,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 208,333 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 3,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,67 Prozent verkleinert.

Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at