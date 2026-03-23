SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Molecular Partners-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Molecular Partners-Aktie an diesem Tag bei 30,30 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 330,033 Molecular Partners-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 20.03.2026 1 191,42 CHF wert, da der Schlussstand 3,61 CHF betrug. Mit einer Performance von -88,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Molecular Partners eine Marktkapitalisierung von 135,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at