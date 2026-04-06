Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Frühe Anlage
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren bedeutet
Molecular Partners-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,32 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,970 Molecular Partners-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 606,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,23 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 39,38 Prozent gleich.
Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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