Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Rentables Molecular Partners-Investment? 25.05.2026 10:03:55

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.05.2025 wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Molecular Partners-Papier bei 3,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 980,626 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 388,97 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,11 Prozent gleich.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 118,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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