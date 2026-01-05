Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Molecular Partners-Investmentbeispiel 05.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Molecular Partners-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,43 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,573 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,39 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,41 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 76,41 CHF, was einer negativen Performance von 23,59 Prozent entspricht.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 126,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten