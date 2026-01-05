Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Molecular Partners-Investmentbeispiel
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Molecular Partners-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,43 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,573 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,39 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,41 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 76,41 CHF, was einer negativen Performance von 23,59 Prozent entspricht.
Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 126,69 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25