Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Profitabler Montana Aerospace-Einstieg?
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie betrug an diesem Tag 14,74 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,784 Montana Aerospace-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie auf 32,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,45 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 118,45 Prozent erhöht.
Montana Aerospace war somit zuletzt am Markt 1,94 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Anteile an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der erste festgestellte Kurs der Montana Aerospace-Aktie lag damals bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
