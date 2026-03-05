Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace-Performance im Blick 05.03.2026 10:03:31

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Montana Aerospace-Investment verdienen können.

Am 05.03.2025 wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 540,541 Montana Aerospace-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 054,05 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 04.03.2026 auf 31,55 CHF belief. Damit wäre die Investition um 70,54 Prozent gestiegen.

Montana Aerospace markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,89 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

