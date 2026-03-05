Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Montana Aerospace-Performance im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.03.2025 wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 540,541 Montana Aerospace-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 054,05 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 04.03.2026 auf 31,55 CHF belief. Damit wäre die Investition um 70,54 Prozent gestiegen.
Montana Aerospace markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,89 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montana Aerospace
|
10:03
|SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)